DexNet (DEXNET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02797911 24 timer høy $ 0.02926269 All Time High $ 0.081607 Laveste pris $ 0.02506627 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -2.63% Prisendring (7D) -12.94%

DexNet (DEXNET) sanntidsprisen er $0.02834259. I løpet av de siste 24 timene har DEXNET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02797911 og et toppnivå på $ 0.02926269, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEXNET er $ 0.081607, mens den rekordlave prisen er $ 0.02506627.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEXNET endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -2.63% over 24 timer og -12.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DexNet (DEXNET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.34M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.03M Opplagsforsyning 400.08M Total forsyning 3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DexNet er $ 11.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEXNET er 400.08M, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.03M.