DexGame (DXGM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.04727275 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) -4.96% Prisendring (7D) -17.07%

DexGame (DXGM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DXGM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DXGM er $ 0.04727275, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DXGM endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -4.96% over 24 timer og -17.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DexGame (DXGM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.38K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.89K Opplagsforsyning 959.44M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DexGame er $ 59.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DXGM er 959.44M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.89K.