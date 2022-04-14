Derive (DRV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Derive (DRV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Derive (DRV) Informasjon Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base. Offisiell nettside: https://derive.xyz/ Teknisk dokument: https://www.derive.xyz/files/v2-whitepaper.pdf Kjøp DRV nå!

Derive (DRV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Derive (DRV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.39M $ 27.39M $ 27.39M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 853.55M $ 853.55M $ 853.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.09M $ 32.09M $ 32.09M All-time high: $ 0.228265 $ 0.228265 $ 0.228265 All-Time Low: $ 0.01243699 $ 0.01243699 $ 0.01243699 Nåværende pris: $ 0.03234891 $ 0.03234891 $ 0.03234891 Lær mer om Derive (DRV) pris

Derive (DRV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Derive (DRV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRVs tokenomics, kan du utforske DRV tokenets livepris!

DRV prisforutsigelse Vil du vite hvor DRV kan være på vei? Vår DRV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DRV tokenets prisforutsigelse nå!

