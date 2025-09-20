Dagens Derive livepris er 0.03078264 USD. Spor prisoppdateringer for DRV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DRV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Derive livepris er 0.03078264 USD. Spor prisoppdateringer for DRV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DRV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DRV

DRV Prisinformasjon

DRV teknisk dokument

DRV Offisiell nettside

DRV tokenomics

DRV Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Derive Logo

Derive Pris (DRV)

Ikke oppført

1 DRV til USD livepris:

$0.03082034
$0.03082034$0.03082034
-5.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Derive (DRV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:02:13 (UTC+8)

Derive (DRV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03074945
$ 0.03074945$ 0.03074945
24 timer lav
$ 0.03260064
$ 0.03260064$ 0.03260064
24 timer høy

$ 0.03074945
$ 0.03074945$ 0.03074945

$ 0.03260064
$ 0.03260064$ 0.03260064

$ 0.228265
$ 0.228265$ 0.228265

$ 0.01243699
$ 0.01243699$ 0.01243699

-0.19%

-5.48%

-12.19%

-12.19%

Derive (DRV) sanntidsprisen er $0.03078264. I løpet av de siste 24 timene har DRV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03074945 og et toppnivå på $ 0.03260064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRV er $ 0.228265, mens den rekordlave prisen er $ 0.01243699.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRV endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -5.48% over 24 timer og -12.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Derive (DRV) Markedsinformasjon

$ 26.29M
$ 26.29M$ 26.29M

--
----

$ 30.80M
$ 30.80M$ 30.80M

853.55M
853.55M 853.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Derive er $ 26.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRV er 853.55M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.80M.

Derive (DRV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Derive til USD ble $ -0.00178548719608233.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Derive til USD ble $ -0.0138665819.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Derive til USD ble $ -0.0173732510.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Derive til USD ble $ +0.00378389674230897.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00178548719608233-5.48%
30 dager$ -0.0138665819-45.04%
60 dager$ -0.0173732510-56.43%
90 dager$ +0.00378389674230897+14.02%

Hva er Derive (DRV)

Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Derive (DRV) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Derive Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Derive (DRV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Derive (DRV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Derive.

Sjekk Deriveprisprognosen nå!

DRV til lokale valutaer

Derive (DRV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Derive (DRV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DRV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Derive (DRV)

Hvor mye er Derive (DRV) verdt i dag?
Live DRV prisen i USD er 0.03078264 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DRV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DRV til USD er $ 0.03078264. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Derive?
Markedsverdien for DRV er $ 26.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DRV?
Den sirkulerende forsyningen av DRV er 853.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDRV ?
DRV oppnådde en ATH-pris på 0.228265 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DRV?
DRV så en ATL-pris på 0.01243699 USD.
Hva er handelsvolumet til DRV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DRV er -- USD.
Vil DRV gå høyere i år?
DRV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DRV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:02:13 (UTC+8)

Derive (DRV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.