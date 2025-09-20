Derive (DRV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03074945 $ 0.03074945 $ 0.03074945 24 timer lav $ 0.03260064 $ 0.03260064 $ 0.03260064 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03074945$ 0.03074945 $ 0.03074945 24 timer høy $ 0.03260064$ 0.03260064 $ 0.03260064 All Time High $ 0.228265$ 0.228265 $ 0.228265 Laveste pris $ 0.01243699$ 0.01243699 $ 0.01243699 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -5.48% Prisendring (7D) -12.19% Prisendring (7D) -12.19%

Derive (DRV) sanntidsprisen er $0.03078264. I løpet av de siste 24 timene har DRV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03074945 og et toppnivå på $ 0.03260064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRV er $ 0.228265, mens den rekordlave prisen er $ 0.01243699.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRV endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -5.48% over 24 timer og -12.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Derive (DRV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.29M$ 26.29M $ 26.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.80M$ 30.80M $ 30.80M Opplagsforsyning 853.55M 853.55M 853.55M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Derive er $ 26.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRV er 853.55M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.80M.