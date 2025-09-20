DePlan (DPLN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01052444, 24 timer høy $ 0.01088154, All Time High $ 2.13, Laveste pris $ 0.00874859, Prisendring (1H) +0.17%, Prisendring (1D) -2.28%, Prisendring (7D) -5.21%

DePlan (DPLN) sanntidsprisen er $0.01060547. I løpet av de siste 24 timene har DPLN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01052444 og et toppnivå på $ 0.01088154, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DPLN er $ 2.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.00874859.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DPLN endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -2.28% over 24 timer og -5.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DePlan (DPLN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.98K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 1.06M, Opplagsforsyning 5.58M, Total forsyning 99,999,306.677467

Nåværende markedsverdi på DePlan er $ 58.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DPLN er 5.58M, med en total tilgang på 99999306.677467. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.06M.