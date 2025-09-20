Defiant (DEFIANT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0247008$ 0.0247008 $ 0.0247008 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.04% Prisendring (7D) -9.43% Prisendring (7D) -9.43%

Defiant (DEFIANT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DEFIANT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEFIANT er $ 0.0247008, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEFIANT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -9.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Defiant (DEFIANT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.68K$ 76.68K $ 76.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.68K$ 76.68K $ 76.68K Opplagsforsyning 999.82M 999.82M 999.82M Total forsyning 999,816,598.200875 999,816,598.200875 999,816,598.200875

Nåværende markedsverdi på Defiant er $ 76.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEFIANT er 999.82M, med en total tilgang på 999816598.200875. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.68K.