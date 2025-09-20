Decimated (DIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00213376, 24 timer høy $ 0.00224212, All Time High $ 0.58793, Laveste pris $ 0, Prisendring (1H) +1.35%, Prisendring (1D) -2.73%, Prisendring (7D) -19.37%

Decimated (DIO) sanntidsprisen er $0.00217327. I løpet av de siste 24 timene har DIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00213376 og et toppnivå på $ 0.00224212, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIO er $ 0.58793, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIO endret seg med +1.35% i løpet av den siste timen, -2.73% over 24 timer og -19.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Markedsverdi $ 1.18M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 2.17M, Opplagsforsyning 543.26M, Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Decimated er $ 1.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIO er 543.26M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.17M.