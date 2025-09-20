DaTa eXchange DTX (DTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0005201 $ 0.0005201 $ 0.0005201 24 timer lav $ 0.00064638 $ 0.00064638 $ 0.00064638 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0005201$ 0.0005201 $ 0.0005201 24 timer høy $ 0.00064638$ 0.00064638 $ 0.00064638 All Time High $ 0.191462$ 0.191462 $ 0.191462 Laveste pris $ 0.00000998$ 0.00000998 $ 0.00000998 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.82% Prisendring (7D) +111.92% Prisendring (7D) +111.92%

DaTa eXchange DTX (DTX) sanntidsprisen er $0.00064345. I løpet av de siste 24 timene har DTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005201 og et toppnivå på $ 0.00064638, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DTX er $ 0.191462, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000998.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DTX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.82% over 24 timer og +111.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DaTa eXchange DTX (DTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 144.78K$ 144.78K $ 144.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 144.78K$ 144.78K $ 144.78K Opplagsforsyning 225.00M 225.00M 225.00M Total forsyning 225,000,000.0 225,000,000.0 225,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DaTa eXchange DTX er $ 144.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DTX er 225.00M, med en total tilgang på 225000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 144.78K.