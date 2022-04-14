DaTa eXchange DTX (DTX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DaTa eXchange DTX (DTX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DaTa eXchange DTX (DTX) Informasjon As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. Offisiell nettside: https://databrokerdao.com Kjøp DTX nå!

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DaTa eXchange DTX (DTX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 152.05K $ 152.05K $ 152.05K Total forsyning: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M Sirkulerende forsyning: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 152.05K $ 152.05K $ 152.05K All-time high: $ 0.191462 $ 0.191462 $ 0.191462 All-Time Low: $ 0.00000998 $ 0.00000998 $ 0.00000998 Nåværende pris: $ 0.00067579 $ 0.00067579 $ 0.00067579 Lær mer om DaTa eXchange DTX (DTX) pris

DaTa eXchange DTX (DTX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DaTa eXchange DTX (DTX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DTX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DTX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DTXs tokenomics, kan du utforske DTX tokenets livepris!

DTX prisforutsigelse Vil du vite hvor DTX kan være på vei? Vår DTX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DTX tokenets prisforutsigelse nå!

