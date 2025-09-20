dak (DAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00123006$ 0.00123006 $ 0.00123006 Laveste pris $ 0.00001379$ 0.00001379 $ 0.00001379 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.55% Prisendring (7D) +2.55%

dak (DAK) sanntidsprisen er $0.00002123. I løpet av de siste 24 timene har DAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAK er $ 0.00123006, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001379.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dak (DAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på dak er $ 21.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAK er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.23K.