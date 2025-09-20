Curtis (CURTIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.02260401 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -12.57% Prisendring (7D) +0.36%

Curtis (CURTIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CURTIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CURTIS er $ 0.02260401, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CURTIS endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -12.57% over 24 timer og +0.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Curtis (CURTIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 240.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 240.64K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Curtis er $ 240.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CURTIS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 240.64K.