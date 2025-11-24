CTOC pris i dag

Sanntids CTOC (CTOC) pris i dag er $ 0.03222402, med en 0.49% endring de siste 24 timene. Nåværende CTOC til USD konverteringssats er $ 0.03222402 per CTOC.

CTOC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,953,173, med en sirkulerende forsyning på 60.50M CTOC. I løpet av de siste 24 timene CTOC har den blitt handlet mellom $ 0.03178323(laveste) og $ 0.03238134 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.154429, mens tidenes laveste notering var $ 0.00791853.

Kortsiktig har CTOC beveget seg -0.06% i løpet av den siste timen og +0.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CTOC (CTOC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.43M$ 161.43M $ 161.43M Opplagsforsyning 60.50M 60.50M 60.50M Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CTOC er $ 1.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTOC er 60.50M, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.43M.