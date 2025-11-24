CryptoPeso pris i dag

Sanntids CryptoPeso (CRP) pris i dag er $ 0.052314, med en 3.01% endring de siste 24 timene. Nåværende CRP til USD konverteringssats er $ 0.052314 per CRP.

CryptoPeso rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,208,010, med en sirkulerende forsyning på 23.00M CRP. I løpet av de siste 24 timene CRP har den blitt handlet mellom $ 0.050018(laveste) og $ 0.052668 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.110133, mens tidenes laveste notering var $ 0.04670894.

Kortsiktig har CRP beveget seg -0.58% i løpet av den siste timen og -12.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CryptoPeso (CRP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Opplagsforsyning 23.00M 23.00M 23.00M Total forsyning 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CryptoPeso er $ 1.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRP er 23.00M, med en total tilgang på 23000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21M.