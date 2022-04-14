Cryptaine (CRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cryptaine (CRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cryptaine (CRY) Informasjon Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob Offisiell nettside: http://www.cryptaine.com Teknisk dokument: https://cryptaine.com/CryptaineWhitepaper.pdf Kjøp CRY nå!

Cryptaine (CRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cryptaine (CRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K Total forsyning: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Sirkulerende forsyning: $ 257.84K $ 257.84K $ 257.84K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M All-time high: $ 0.26617 $ 0.26617 $ 0.26617 All-Time Low: $ 0.117336 $ 0.117336 $ 0.117336 Nåværende pris: $ 0.117348 $ 0.117348 $ 0.117348 Lær mer om Cryptaine (CRY) pris

Cryptaine (CRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cryptaine (CRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRYs tokenomics, kan du utforske CRY tokenets livepris!

CRY prisforutsigelse Vil du vite hvor CRY kan være på vei? Vår CRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!