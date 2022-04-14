Cryptaine (CRY) tokenomics

Cryptaine (CRY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Cryptaine (CRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Cryptaine (CRY) Informasjon

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

Offisiell nettside:
http://www.cryptaine.com
Teknisk dokument:
https://cryptaine.com/CryptaineWhitepaper.pdf

Cryptaine (CRY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cryptaine (CRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 30.26K
$ 30.26K$ 30.26K
Total forsyning:
$ 25.00M
$ 25.00M$ 25.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 257.84K
$ 257.84K$ 257.84K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M
All-time high:
$ 0.26617
$ 0.26617$ 0.26617
All-Time Low:
$ 0.117336
$ 0.117336$ 0.117336
Nåværende pris:
$ 0.117348
$ 0.117348$ 0.117348

Cryptaine (CRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Cryptaine (CRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CRY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CRYs tokenomics, kan du utforske CRY tokenets livepris!

CRY prisforutsigelse

Vil du vite hvor CRY kan være på vei? Vår CRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.