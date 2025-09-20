Dagens Cryptaine livepris er 0.117348 USD. Spor prisoppdateringer for CRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cryptaine livepris er 0.117348 USD. Spor prisoppdateringer for CRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Cryptaine Logo

Cryptaine Pris (CRY)

Ikke oppført

1 CRY til USD livepris:

$0.117348
$0.117348$0.117348
0.00%1D
USD
Cryptaine (CRY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:41:15 (UTC+8)

Cryptaine (CRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.26617
$ 0.26617$ 0.26617

$ 0.117336
$ 0.117336$ 0.117336

-5.63%

-5.63%

Cryptaine (CRY) sanntidsprisen er $0.117348. I løpet av de siste 24 timene har CRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRY er $ 0.26617, mens den rekordlave prisen er $ 0.117336.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryptaine (CRY) Markedsinformasjon

$ 30.26K
$ 30.26K$ 30.26K

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

257.84K
257.84K 257.84K

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cryptaine er $ 30.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRY er 257.84K, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.93M.

Cryptaine (CRY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cryptaine til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cryptaine til USD ble $ -0.0246207721.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cryptaine til USD ble $ -0.0383088648.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cryptaine til USD ble $ -0.05769267818739338.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0246207721-20.98%
60 dager$ -0.0383088648-32.64%
90 dager$ -0.05769267818739338-32.95%

Hva er Cryptaine (CRY)

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

Cryptaine (CRY) Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om Cryptaine (CRY)

Hvor mye er Cryptaine (CRY) verdt i dag?
Live CRY prisen i USD er 0.117348 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRY til USD er $ 0.117348. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cryptaine?
Markedsverdien for CRY er $ 30.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRY?
Den sirkulerende forsyningen av CRY er 257.84K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRY ?
CRY oppnådde en ATH-pris på 0.26617 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRY?
CRY så en ATL-pris på 0.117336 USD.
Hva er handelsvolumet til CRY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRY er -- USD.
Vil CRY gå høyere i år?
CRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRY prisprognosen for en mer grundig analyse.
