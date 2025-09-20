Cryptaine (CRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.26617$ 0.26617 $ 0.26617 Laveste pris $ 0.117336$ 0.117336 $ 0.117336 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -5.63% Prisendring (7D) -5.63%

Cryptaine (CRY) sanntidsprisen er $0.117348. I løpet av de siste 24 timene har CRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRY er $ 0.26617, mens den rekordlave prisen er $ 0.117336.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryptaine (CRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.26K$ 30.26K $ 30.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Opplagsforsyning 257.84K 257.84K 257.84K Total forsyning 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cryptaine er $ 30.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRY er 257.84K, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.93M.