Crow Computer (CROW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00219195$ 0.00219195 $ 0.00219195 Laveste pris $ 0.00000885$ 0.00000885 $ 0.00000885 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.05% Prisendring (7D) +5.05%

Crow Computer (CROW) sanntidsprisen er $0.00001385. I løpet av de siste 24 timene har CROW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROW er $ 0.00219195, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000885.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROW endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crow Computer (CROW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.56K$ 13.56K $ 13.56K Opplagsforsyning 978.67M 978.67M 978.67M Total forsyning 978,674,022.643417 978,674,022.643417 978,674,022.643417

Nåværende markedsverdi på Crow Computer er $ 13.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROW er 978.67M, med en total tilgang på 978674022.643417. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.56K.