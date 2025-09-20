Convo (CONVO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003081 $ 0.00003081 $ 0.00003081 24 timer lav $ 0.00003181 $ 0.00003181 $ 0.00003181 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003081$ 0.00003081 $ 0.00003081 24 timer høy $ 0.00003181$ 0.00003181 $ 0.00003181 All Time High $ 0.00480375$ 0.00480375 $ 0.00480375 Laveste pris $ 0.0000215$ 0.0000215 $ 0.0000215 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) -0.57% Prisendring (7D) -1.63% Prisendring (7D) -1.63%

Convo (CONVO) sanntidsprisen er $0.00003152. I løpet av de siste 24 timene har CONVO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003081 og et toppnivå på $ 0.00003181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CONVO er $ 0.00480375, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000215.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CONVO endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og -1.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Convo (CONVO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.39K$ 31.39K $ 31.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.39K$ 31.39K $ 31.39K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Convo er $ 31.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CONVO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.39K.