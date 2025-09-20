conviction (CONVICTION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00103947$ 0.00103947 $ 0.00103947 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -9.81% Prisendring (7D) -14.83% Prisendring (7D) -14.83%

conviction (CONVICTION) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CONVICTION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CONVICTION er $ 0.00103947, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CONVICTION endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -9.81% over 24 timer og -14.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

conviction (CONVICTION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.46K$ 38.46K $ 38.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.46K$ 38.46K $ 38.46K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,918,024.0 999,918,024.0 999,918,024.0

Nåværende markedsverdi på conviction er $ 38.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CONVICTION er 999.92M, med en total tilgang på 999918024.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.46K.