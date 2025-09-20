Compute Horde (SN12) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.33 24 timer lav $ 2.43 24 timer høy All Time High $ 9.41 Laveste pris $ 2.08 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -3.92% Prisendring (7D) -4.26%

Compute Horde (SN12) sanntidsprisen er $2.34. I løpet av de siste 24 timene har SN12 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.33 og et toppnivå på $ 2.43, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN12 er $ 9.41, mens den rekordlave prisen er $ 2.08.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN12 endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -3.92% over 24 timer og -4.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Compute Horde (SN12) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.33M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.33M Opplagsforsyning 2.71M Total forsyning 2,708,683.254179152

Nåværende markedsverdi på Compute Horde er $ 6.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN12 er 2.71M, med en total tilgang på 2708683.254179152. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.33M.