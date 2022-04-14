Compendium (CMFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Compendium (CMFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Compendium (CMFI) Informasjon Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains. Offisiell nettside: https://compendium.finance Teknisk dokument: https://compendium.finance/litepaper Kjøp CMFI nå!

Compendium (CMFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Compendium (CMFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.95K $ 19.95K $ 19.95K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 118.69M $ 118.69M $ 118.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.03K $ 84.03K $ 84.03K All-time high: $ 0.138556 $ 0.138556 $ 0.138556 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016805 $ 0.00016805 $ 0.00016805 Lær mer om Compendium (CMFI) pris

Compendium (CMFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Compendium (CMFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CMFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CMFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CMFIs tokenomics, kan du utforske CMFI tokenets livepris!

CMFI prisforutsigelse Vil du vite hvor CMFI kan være på vei? Vår CMFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CMFI tokenets prisforutsigelse nå!

