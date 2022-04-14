Colend (CLND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Colend (CLND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Colend (CLND) Informasjon Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution. Offisiell nettside: https://www.colend.xyz/

Colend (CLND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Colend (CLND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 237.03K $ 237.03K $ 237.03K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M All-time high: $ 0.334305 $ 0.334305 $ 0.334305 All-Time Low: $ 0.050523 $ 0.050523 $ 0.050523 Nåværende pris: $ 0.064469 $ 0.064469 $ 0.064469 Lær mer om Colend (CLND) pris

Colend (CLND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Colend (CLND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLNDs tokenomics, kan du utforske CLND tokenets livepris!

CLND prisforutsigelse Vil du vite hvor CLND kan være på vei? Vår CLND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CLND tokenets prisforutsigelse nå!

