Colend (CLND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.063871 $ 0.063871 $ 0.063871 24 timer lav $ 0.064947 $ 0.064947 $ 0.064947 24 timer høy 24 timer lav $ 0.063871$ 0.063871 $ 0.063871 24 timer høy $ 0.064947$ 0.064947 $ 0.064947 All Time High $ 0.334305$ 0.334305 $ 0.334305 Laveste pris $ 0.050523$ 0.050523 $ 0.050523 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +0.12% Prisendring (7D) +0.71% Prisendring (7D) +0.71%

Colend (CLND) sanntidsprisen er $0.064831. I løpet av de siste 24 timene har CLND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.063871 og et toppnivå på $ 0.064947, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLND er $ 0.334305, mens den rekordlave prisen er $ 0.050523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLND endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og +0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Colend (CLND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 238.25K$ 238.25K $ 238.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Opplagsforsyning 3.68M 3.68M 3.68M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Colend er $ 238.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLND er 3.68M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.48M.