Cluster (CLSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00014936 $ 0.00014936 $ 0.00014936 24 timer lav $ 0.00016166 $ 0.00016166 $ 0.00016166 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00014936$ 0.00014936 $ 0.00014936 24 timer høy $ 0.00016166$ 0.00016166 $ 0.00016166 All Time High $ 0.00087852$ 0.00087852 $ 0.00087852 Laveste pris $ 0.00014936$ 0.00014936 $ 0.00014936 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -4.87% Prisendring (7D) -31.07% Prisendring (7D) -31.07%

Cluster (CLSTR) sanntidsprisen er $0.0001531. I løpet av de siste 24 timene har CLSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014936 og et toppnivå på $ 0.00016166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLSTR er $ 0.00087852, mens den rekordlave prisen er $ 0.00014936.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLSTR endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -4.87% over 24 timer og -31.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cluster (CLSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.01K$ 153.01K $ 153.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 153.01K$ 153.01K $ 153.01K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cluster er $ 153.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLSTR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.01K.