CLONES pris i dag

Sanntids CLONES (CLONES) pris i dag er $ 0.00013798, med en 1.69% endring de siste 24 timene. Nåværende CLONES til USD konverteringssats er $ 0.00013798 per CLONES.

CLONES rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 134,530, med en sirkulerende forsyning på 975.00M CLONES. I løpet av de siste 24 timene CLONES har den blitt handlet mellom $ 0.00013568(laveste) og $ 0.00014088 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00472169, mens tidenes laveste notering var $ 0.00013371.

Kortsiktig har CLONES beveget seg -- i løpet av den siste timen og -16.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CLONES (CLONES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 134.53K$ 134.53K $ 134.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 137.98K$ 137.98K $ 137.98K Opplagsforsyning 975.00M 975.00M 975.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CLONES er $ 134.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLONES er 975.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 137.98K.