Dagens Cloak Network livepris er 0.00300075 USD. Spor prisoppdateringer for CLOAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

$0.00300075
-5.90%1D
Cloak Network (CLOAK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:44:35 (UTC+8)

Cloak Network (CLOAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00297974
24 timer lav
$ 0.00319857
24 timer høy

$ 0.00297974
$ 0.00319857
$ 0.0095339
$ 0
+0.19%

-5.93%

-14.81%

-14.81%

Cloak Network (CLOAK) sanntidsprisen er $0.00300075. I løpet av de siste 24 timene har CLOAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00297974 og et toppnivå på $ 0.00319857, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLOAK er $ 0.0095339, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLOAK endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -5.93% over 24 timer og -14.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cloak Network (CLOAK) Markedsinformasjon

$ 300.08K
--
$ 300.08K
100.00M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Cloak Network er $ 300.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLOAK er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 300.08K.

Cloak Network (CLOAK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cloak Network til USD ble $ -0.000189334981662173.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cloak Network til USD ble $ -0.0013890042.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cloak Network til USD ble $ -0.0007473382.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cloak Network til USD ble $ -0.0003691119840473263.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000189334981662173-5.93%
30 dager$ -0.0013890042-46.28%
60 dager$ -0.0007473382-24.90%
90 dager$ -0.0003691119840473263-10.95%

Hva er Cloak Network (CLOAK)

HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.

Cloak Network (CLOAK) Ressurs

Cloak Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cloak Network (CLOAK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cloak Network (CLOAK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cloak Network.

Sjekk Cloak Networkprisprognosen nå!

CLOAK til lokale valutaer

Cloak Network (CLOAK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cloak Network (CLOAK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLOAK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cloak Network (CLOAK)

Hvor mye er Cloak Network (CLOAK) verdt i dag?
Live CLOAK prisen i USD er 0.00300075 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLOAK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLOAK til USD er $ 0.00300075. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cloak Network?
Markedsverdien for CLOAK er $ 300.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLOAK?
Den sirkulerende forsyningen av CLOAK er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLOAK ?
CLOAK oppnådde en ATH-pris på 0.0095339 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLOAK?
CLOAK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CLOAK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLOAK er -- USD.
Vil CLOAK gå høyere i år?
CLOAK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLOAK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:44:35 (UTC+8)

Cloak Network (CLOAK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.