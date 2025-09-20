Cloak Network (CLOAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00297974, 24 timer høy $ 0.00319857, All Time High $ 0.0095339, Laveste pris $ 0, Prisendring (1H) +0.19%, Prisendring (1D) -5.93%, Prisendring (7D) -14.81%

Cloak Network (CLOAK) sanntidsprisen er $0.00300075. I løpet av de siste 24 timene har CLOAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00297974 og et toppnivå på $ 0.00319857, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CLOAK er $ 0.0095339, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLOAK endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -5.93% over 24 timer og -14.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cloak Network (CLOAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 300.08K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 300.08K, Opplagsforsyning 100.00M, Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cloak Network er $ 300.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CLOAK er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 300.08K.