Cigarette (CIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00084528 $ 0.00084528 $ 0.00084528 24 timer lav $ 0.00086685 $ 0.00086685 $ 0.00086685 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00084528$ 0.00084528 $ 0.00084528 24 timer høy $ 0.00086685$ 0.00086685 $ 0.00086685 All Time High $ 0.01958202$ 0.01958202 $ 0.01958202 Laveste pris $ 0.0000625$ 0.0000625 $ 0.0000625 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -5.92% Prisendring (7D) -5.92%

Cigarette (CIG) sanntidsprisen er $0.00084727. I løpet av de siste 24 timene har CIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00084528 og et toppnivå på $ 0.00086685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIG er $ 0.01958202, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000625.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIG endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -5.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cigarette (CIG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Opplagsforsyning 2.23B 2.23B 2.23B Total forsyning 2,231,868,866.206289 2,231,868,866.206289 2,231,868,866.206289

Nåværende markedsverdi på Cigarette er $ 1.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIG er 2.23B, med en total tilgang på 2231868866.206289. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.89M.