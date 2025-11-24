Chi pris i dag

Sanntids Chi (気) pris i dag er $ 0.00001589, med en 3.27% endring de siste 24 timene. Nåværende 気 til USD konverteringssats er $ 0.00001589 per 気.

Chi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,881.94, med en sirkulerende forsyning på 999.65M 気. I løpet av de siste 24 timene 気 har den blitt handlet mellom $ 0.0000153(laveste) og $ 0.00001576 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00205066, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001505.

Kortsiktig har 気 beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Chi (気) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K Opplagsforsyning 999.65M 999.65M 999.65M Total forsyning 999,649,173.514267 999,649,173.514267 999,649,173.514267

