chatr pris i dag

Sanntids chatr (CHATR) pris i dag er --, med en 0.93% endring de siste 24 timene. Nåværende CHATR til USD konverteringssats er -- per CHATR.

chatr rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 42,756, med en sirkulerende forsyning på 100.00B CHATR. I løpet av de siste 24 timene CHATR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000437, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CHATR beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

chatr (CHATR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på chatr er $ 42.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHATR er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.76K.