Chasm pris i dag

Sanntids Chasm (CAI) pris i dag er $ 0.00889857, med en 1.02% endring de siste 24 timene. Nåværende CAI til USD konverteringssats er $ 0.00889857 per CAI.

Chasm rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 897,362, med en sirkulerende forsyning på 100.00M CAI. I løpet av de siste 24 timene CAI har den blitt handlet mellom $ 0.00758032(laveste) og $ 0.00905256 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.252283, mens tidenes laveste notering var $ 0.0072956.

Kortsiktig har CAI beveget seg +12.43% i løpet av den siste timen og -9.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Chasm (CAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 897.36K$ 897.36K $ 897.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

