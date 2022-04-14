CFGI (CFGI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CFGI (CFGI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CFGI (CFGI) Informasjon CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success. Offisiell nettside: https://cfgi.io/ Kjøp CFGI nå!

CFGI (CFGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CFGI (CFGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Total forsyning: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Sirkulerende forsyning: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M All-time high: $ 0.00177275 $ 0.00177275 $ 0.00177275 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00082053 $ 0.00082053 $ 0.00082053 Lær mer om CFGI (CFGI) pris

CFGI (CFGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CFGI (CFGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CFGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CFGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CFGIs tokenomics, kan du utforske CFGI tokenets livepris!

CFGI prisforutsigelse Vil du vite hvor CFGI kan være på vei? Vår CFGI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CFGI tokenets prisforutsigelse nå!

