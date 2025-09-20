Ceiling Cat (CEICAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006443 $ 0.00006443 $ 0.00006443 24 timer lav $ 0.00006726 $ 0.00006726 $ 0.00006726 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006443$ 0.00006443 $ 0.00006443 24 timer høy $ 0.00006726$ 0.00006726 $ 0.00006726 All Time High $ 0.01110824$ 0.01110824 $ 0.01110824 Laveste pris $ 0.00001913$ 0.00001913 $ 0.00001913 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -2.65% Prisendring (7D) -7.03% Prisendring (7D) -7.03%

Ceiling Cat (CEICAT) sanntidsprisen er $0.00006547. I løpet av de siste 24 timene har CEICAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006443 og et toppnivå på $ 0.00006726, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CEICAT er $ 0.01110824, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001913.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CEICAT endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -7.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ceiling Cat (CEICAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.46K$ 65.46K $ 65.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.46K$ 65.46K $ 65.46K Opplagsforsyning 999.52M 999.52M 999.52M Total forsyning 999,521,838.4807185 999,521,838.4807185 999,521,838.4807185

Nåværende markedsverdi på Ceiling Cat er $ 65.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CEICAT er 999.52M, med en total tilgang på 999521838.4807185. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.46K.