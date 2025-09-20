Capizen (CAPI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002516 $ 0.00002516 $ 0.00002516 24 timer lav $ 0.00002678 $ 0.00002678 $ 0.00002678 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002516$ 0.00002516 $ 0.00002516 24 timer høy $ 0.00002678$ 0.00002678 $ 0.00002678 All Time High $ 0.0004196$ 0.0004196 $ 0.0004196 Laveste pris $ 0.00002091$ 0.00002091 $ 0.00002091 Prisendring (1H) -0.48% Prisendring (1D) +2.26% Prisendring (7D) +0.34% Prisendring (7D) +0.34%

Capizen (CAPI) sanntidsprisen er $0.00002663. I løpet av de siste 24 timene har CAPI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002516 og et toppnivå på $ 0.00002678, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAPI er $ 0.0004196, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002091.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAPI endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, +2.26% over 24 timer og +0.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Capizen (CAPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,773,616.446356 999,773,616.446356 999,773,616.446356

Nåværende markedsverdi på Capizen er $ 26.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAPI er 999.77M, med en total tilgang på 999773616.446356. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.63K.