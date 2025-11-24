Cap USD pris i dag

Sanntids Cap USD (CUSD) pris i dag er $ 0.999792, med en 0.20% endring de siste 24 timene. Nåværende CUSD til USD konverteringssats er $ 0.999792 per CUSD.

Cap USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 239,305,360, med en sirkulerende forsyning på 238.78M CUSD. I løpet av de siste 24 timene CUSD har den blitt handlet mellom $ 0.995479(laveste) og $ 1.007 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.17, mens tidenes laveste notering var $ 0.947752.

Kortsiktig har CUSD beveget seg -0.12% i løpet av den siste timen og +0.45% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Cap USD (CUSD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Cap USD er $ 239.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUSD er 238.78M, med en total tilgang på 238776424.2779912. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 239.31M.