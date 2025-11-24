Buckazoids pris i dag

Sanntids Buckazoids (BUCKAZOIDS) pris i dag er $ 0.00030666, med en 35.92% endring de siste 24 timene. Nåværende BUCKAZOIDS til USD konverteringssats er $ 0.00030666 per BUCKAZOIDS.

Buckazoids rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 307,233, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BUCKAZOIDS. I løpet av de siste 24 timene BUCKAZOIDS har den blitt handlet mellom $ 0.00028031(laveste) og $ 0.00047854 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00492629, mens tidenes laveste notering var $ 0.00020844.

Kortsiktig har BUCKAZOIDS beveget seg +0.89% i løpet av den siste timen og +27.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 307.23K$ 307.23K $ 307.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 307.23K$ 307.23K $ 307.23K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Buckazoids er $ 307.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUCKAZOIDS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 307.23K.