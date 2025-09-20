BSCPAD (BSCPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01549342 $ 0.01549342 $ 0.01549342 24 timer lav $ 0.01738811 $ 0.01738811 $ 0.01738811 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01549342$ 0.01549342 $ 0.01549342 24 timer høy $ 0.01738811$ 0.01738811 $ 0.01738811 All Time High $ 7.45$ 7.45 $ 7.45 Laveste pris $ 0.01370459$ 0.01370459 $ 0.01370459 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +2.32% Prisendring (7D) +8.94% Prisendring (7D) +8.94%

BSCPAD (BSCPAD) sanntidsprisen er $0.01659578. I løpet av de siste 24 timene har BSCPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01549342 og et toppnivå på $ 0.01738811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSCPAD er $ 7.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.01370459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSCPAD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.32% over 24 timer og +8.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BSCPAD (BSCPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Opplagsforsyning 79.21M 79.21M 79.21M Total forsyning 175,600,000.0 175,600,000.0 175,600,000.0

Nåværende markedsverdi på BSCPAD er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSCPAD er 79.21M, med en total tilgang på 175600000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.91M.