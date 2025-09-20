Dagens BSCPAD livepris er 0.01659578 USD. Spor prisoppdateringer for BSCPAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSCPAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BSCPAD livepris er 0.01659578 USD. Spor prisoppdateringer for BSCPAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSCPAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BSCPAD Pris (BSCPAD)

1 BSCPAD til USD livepris:

$0.01659465
$0.01659465$0.01659465
+2.30%1D
BSCPAD (BSCPAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:19:26 (UTC+8)

BSCPAD (BSCPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01549342
$ 0.01549342$ 0.01549342
24 timer lav
$ 0.01738811
$ 0.01738811$ 0.01738811
24 timer høy

$ 0.01549342
$ 0.01549342$ 0.01549342

$ 0.01738811
$ 0.01738811$ 0.01738811

$ 7.45
$ 7.45$ 7.45

$ 0.01370459
$ 0.01370459$ 0.01370459

+0.01%

+2.32%

+8.94%

+8.94%

BSCPAD (BSCPAD) sanntidsprisen er $0.01659578. I løpet av de siste 24 timene har BSCPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01549342 og et toppnivå på $ 0.01738811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSCPAD er $ 7.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.01370459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSCPAD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.32% over 24 timer og +8.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BSCPAD (BSCPAD) Markedsinformasjon

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

79.21M
79.21M 79.21M

175,600,000.0
175,600,000.0 175,600,000.0

Nåværende markedsverdi på BSCPAD er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSCPAD er 79.21M, med en total tilgang på 175600000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.91M.

BSCPAD (BSCPAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BSCPAD til USD ble $ +0.00037581.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BSCPAD til USD ble $ +0.0001777374.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BSCPAD til USD ble $ +0.0005124262.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BSCPAD til USD ble $ +0.001884266134931136.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00037581+2.32%
30 dager$ +0.0001777374+1.07%
60 dager$ +0.0005124262+3.09%
90 dager$ +0.001884266134931136+12.81%

Hva er BSCPAD (BSCPAD)

BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BSCPAD (BSCPAD) Ressurs

BSCPAD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BSCPAD (BSCPAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BSCPAD (BSCPAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BSCPAD.

Sjekk BSCPADprisprognosen nå!

BSCPAD til lokale valutaer

BSCPAD (BSCPAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BSCPAD (BSCPAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BSCPAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BSCPAD (BSCPAD)

Hvor mye er BSCPAD (BSCPAD) verdt i dag?
Live BSCPAD prisen i USD er 0.01659578 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BSCPAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BSCPAD til USD er $ 0.01659578. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BSCPAD?
Markedsverdien for BSCPAD er $ 1.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BSCPAD?
Den sirkulerende forsyningen av BSCPAD er 79.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBSCPAD ?
BSCPAD oppnådde en ATH-pris på 7.45 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BSCPAD?
BSCPAD så en ATL-pris på 0.01370459 USD.
Hva er handelsvolumet til BSCPAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BSCPAD er -- USD.
Vil BSCPAD gå høyere i år?
BSCPAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BSCPAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
BSCPAD (BSCPAD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.