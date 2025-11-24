bruv pris i dag

Sanntids bruv (BRUV) pris i dag er $ 0.0000172, med en 9.67% endring de siste 24 timene. Nåværende BRUV til USD konverteringssats er $ 0.0000172 per BRUV.

bruv rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,185.12, med en sirkulerende forsyning på 999.21M BRUV. I løpet av de siste 24 timene BRUV har den blitt handlet mellom $ 0.0000156(laveste) og $ 0.00002229 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00438679, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001336.

Kortsiktig har BRUV beveget seg +0.62% i løpet av den siste timen og +17.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

bruv (BRUV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K Opplagsforsyning 999.21M 999.21M 999.21M Total forsyning 999,210,761.229941 999,210,761.229941 999,210,761.229941

