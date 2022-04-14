Browser DAO (BROWSER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Browser DAO (BROWSER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Browser DAO (BROWSER) Informasjon Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace. Offisiell nettside: https://browser.icu Teknisk dokument: https://browser.icu/tokenomics Kjøp BROWSER nå!

Browser DAO (BROWSER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Browser DAO (BROWSER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.15K $ 19.15K $ 19.15K Total forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Sirkulerende forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.15K $ 19.15K $ 19.15K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Browser DAO (BROWSER) pris

Browser DAO (BROWSER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Browser DAO (BROWSER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BROWSER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BROWSER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROWSERs tokenomics, kan du utforske BROWSER tokenets livepris!

