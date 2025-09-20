Brett (BRETT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.051524 24 timer høy $ 0.056785 All Time High $ 0.234204 Laveste pris $ 0.00084753 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -6.53% Prisendring (7D) -1.22%

Brett (BRETT) sanntidsprisen er $0.052891. I løpet av de siste 24 timene har BRETT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.051524 og et toppnivå på $ 0.056785, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRETT er $ 0.234204, mens den rekordlave prisen er $ 0.00084753.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRETT endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -6.53% over 24 timer og -1.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brett (BRETT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 521.79M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 521.79M Opplagsforsyning 9.91B Total forsyning 9,909,840,558.687874

Nåværende markedsverdi på Brett er $ 521.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRETT er 9.91B, med en total tilgang på 9909840558.687874. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 521.79M.