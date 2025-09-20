Brain Worms (BWORM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1,663.45$ 1,663.45 $ 1,663.45 Laveste pris $ 31.58$ 31.58 $ 31.58 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.21% Prisendring (7D) -0.21%

Brain Worms (BWORM) sanntidsprisen er $44.95. I løpet av de siste 24 timene har BWORM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BWORM er $ 1,663.45, mens den rekordlave prisen er $ 31.58.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BWORM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brain Worms (BWORM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 132.60K$ 132.60K $ 132.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 132.60K$ 132.60K $ 132.60K Opplagsforsyning 2.95K 2.95K 2.95K Total forsyning 2,950.1149772905364 2,950.1149772905364 2,950.1149772905364

Nåværende markedsverdi på Brain Worms er $ 132.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BWORM er 2.95K, med en total tilgang på 2950.1149772905364. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.60K.