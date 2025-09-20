Dagens Brain Worms livepris er 44.95 USD. Spor prisoppdateringer for BWORM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BWORM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Brain Worms livepris er 44.95 USD. Spor prisoppdateringer for BWORM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BWORM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Brain Worms Pris (BWORM)

1 BWORM til USD livepris:

$44.95
$44.95
0.00%1D
Brain Worms (BWORM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:28:34 (UTC+8)

Brain Worms (BWORM) Prisinformasjon (USD)

Brain Worms (BWORM) sanntidsprisen er $44.95. I løpet av de siste 24 timene har BWORM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BWORM er $ 1,663.45, mens den rekordlave prisen er $ 31.58.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BWORM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brain Worms (BWORM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Brain Worms er $ 132.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BWORM er 2.95K, med en total tilgang på 2950.1149772905364. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.60K.

Brain Worms (BWORM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Brain Worms til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Brain Worms til USD ble $ -4.1987750050.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Brain Worms til USD ble $ -2.7463865650.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Brain Worms til USD ble $ +10.994986115816904.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -4.1987750050-9.34%
60 dager$ -2.7463865650-6.10%
90 dager$ +10.994986115816904+32.38%

Hva er Brain Worms (BWORM)

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

Brain Worms (BWORM) Ressurs

Brain Worms Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Brain Worms (BWORM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Brain Worms (BWORM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Brain Worms.

Brain Worms (BWORM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Brain Worms (BWORM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BWORM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Brain Worms (BWORM)

Hvor mye er Brain Worms (BWORM) verdt i dag?
Live BWORM prisen i USD er 44.95 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BWORM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BWORM til USD er $ 44.95. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Brain Worms?
Markedsverdien for BWORM er $ 132.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BWORM?
Den sirkulerende forsyningen av BWORM er 2.95K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBWORM ?
BWORM oppnådde en ATH-pris på 1,663.45 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BWORM?
BWORM så en ATL-pris på 31.58 USD.
Hva er handelsvolumet til BWORM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BWORM er -- USD.
Vil BWORM gå høyere i år?
BWORM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BWORM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Brain Worms (BWORM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

