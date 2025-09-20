Bogged Finance (BOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00822096 24 timer høy $ 0.00846423 All Time High $ 2.15 Laveste pris $ 0.00440292 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) +0.52% Prisendring (7D) +12.39%

Bogged Finance (BOG) sanntidsprisen er $0.00846705. I løpet av de siste 24 timene har BOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00822096 og et toppnivå på $ 0.00846423, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOG er $ 2.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.00440292.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOG endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og +12.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bogged Finance (BOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 117.44K$ 117.44K $ 117.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 126.95K$ 126.95K $ 126.95K Opplagsforsyning 13.88M 13.88M 13.88M Total forsyning 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bogged Finance er $ 117.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOG er 13.88M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.95K.