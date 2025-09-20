Dagens Bogged Finance livepris er 0.00846705 USD. Spor prisoppdateringer for BOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bogged Finance livepris er 0.00846705 USD. Spor prisoppdateringer for BOG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOG

BOG Prisinformasjon

BOG Offisiell nettside

BOG tokenomics

BOG Prisprognose

Bogged Finance Pris (BOG)

1 BOG til USD livepris:

$0.00846705
$0.00846705
+0.50%1D
Bogged Finance (BOG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:26:58 (UTC+8)

Bogged Finance (BOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.45%

+0.52%

+12.39%

+12.39%

Bogged Finance (BOG) sanntidsprisen er $0.00846705. I løpet av de siste 24 timene har BOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00822096 og et toppnivå på $ 0.00846423, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOG er $ 2.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.00440292.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOG endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og +12.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bogged Finance (BOG) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Bogged Finance er $ 117.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOG er 13.88M, med en total tilgang på 15000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.95K.

Bogged Finance (BOG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bogged Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bogged Finance til USD ble $ +0.0013048748.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bogged Finance til USD ble $ +0.0025349026.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bogged Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.52%
30 dager$ +0.0013048748+15.41%
60 dager$ +0.0025349026+29.94%
90 dager$ 0--

Hva er Bogged Finance (BOG)

Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

Bogged Finance (BOG) Ressurs

Offisiell nettside

Bogged Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bogged Finance (BOG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bogged Finance (BOG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bogged Finance.

Sjekk Bogged Financeprisprognosen nå!

BOG til lokale valutaer

Bogged Finance (BOG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bogged Finance (BOG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bogged Finance (BOG)

Hvor mye er Bogged Finance (BOG) verdt i dag?
Live BOG prisen i USD er 0.00846705 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOG til USD er $ 0.00846705. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bogged Finance?
Markedsverdien for BOG er $ 117.44K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOG?
Den sirkulerende forsyningen av BOG er 13.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOG ?
BOG oppnådde en ATH-pris på 2.15 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOG?
BOG så en ATL-pris på 0.00440292 USD.
Hva er handelsvolumet til BOG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOG er -- USD.
Vil BOG gå høyere i år?
BOG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:26:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.