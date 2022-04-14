boby (BOBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i boby (BOBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

boby (BOBY) Informasjon Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach. Offisiell nettside: https://boby.com/ Kjøp BOBY nå!

boby (BOBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for boby (BOBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.74K Total forsyning: $ 999.76M Sirkulerende forsyning: $ 999.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.74K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om boby (BOBY) pris

boby (BOBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak boby (BOBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOBYs tokenomics, kan du utforske BOBY tokenets livepris!

BOBY prisforutsigelse Vil du vite hvor BOBY kan være på vei? Vår BOBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOBY tokenets prisforutsigelse nå!

