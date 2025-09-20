BLOX Pris (BLOX)
+1.16%
+7.30%
-0.56%
-0.56%
BLOX (BLOX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLOX er $ 0.153103, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLOX endret seg med +1.16% i løpet av den siste timen, +7.30% over 24 timer og -0.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på BLOX er $ 74.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLOX er 80.74M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.11K.
I løpet av i dag er prisendringen på BLOX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BLOX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BLOX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BLOX til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+7.30%
|30 dager
|$ 0
|+11.58%
|60 dager
|$ 0
|+42.83%
|90 dager
|$ 0
|--
Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security. Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential. Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world.
