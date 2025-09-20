BLOX (BLOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.153103$ 0.153103 $ 0.153103 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.16% Prisendring (1D) +7.30% Prisendring (7D) -0.56% Prisendring (7D) -0.56%

BLOX (BLOX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLOX er $ 0.153103, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLOX endret seg med +1.16% i løpet av den siste timen, +7.30% over 24 timer og -0.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BLOX (BLOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.37K$ 74.37K $ 74.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.11K$ 92.11K $ 92.11K Opplagsforsyning 80.74M 80.74M 80.74M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BLOX er $ 74.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLOX er 80.74M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.11K.