Blockzero Labs (XIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blockzero Labs (XIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blockzero Labs (XIO) Informasjon Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world. Offisiell nettside: https://blockzerolabs.io Kjøp XIO nå!

Blockzero Labs (XIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blockzero Labs (XIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.86K $ 80.86K $ 80.86K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 37.39M $ 37.39M $ 37.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 216.24K $ 216.24K $ 216.24K All-time high: $ 0.929384 $ 0.929384 $ 0.929384 All-Time Low: $ 0.00079824 $ 0.00079824 $ 0.00079824 Nåværende pris: $ 0.00216239 $ 0.00216239 $ 0.00216239 Lær mer om Blockzero Labs (XIO) pris

Blockzero Labs (XIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blockzero Labs (XIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XIOs tokenomics, kan du utforske XIO tokenets livepris!

XIO prisforutsigelse Vil du vite hvor XIO kan være på vei? Vår XIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XIO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!