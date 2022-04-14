Blockzero Labs (XIO) tokenomics
Blockzero Labs (XIO) Informasjon
Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.
Blockzero Labs (XIO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blockzero Labs (XIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Blockzero Labs (XIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Blockzero Labs (XIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet XIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange XIO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår XIOs tokenomics, kan du utforske XIO tokenets livepris!
