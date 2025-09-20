Bitune (TUNE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00333741 24 timer lav $ 0.00338978 24 timer høy All Time High $ 6.05 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -0.68%

Bitune (TUNE) sanntidsprisen er $0.00335717. I løpet av de siste 24 timene har TUNE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00333741 og et toppnivå på $ 0.00338978, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TUNE er $ 6.05, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TUNE endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -0.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitune (TUNE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 111.52K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 335.97K Opplagsforsyning 33.19M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitune er $ 111.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TUNE er 33.19M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 335.97K.