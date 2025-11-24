bitSmiley pris i dag

Sanntids bitSmiley (SMILE) pris i dag er $ 0.00235591, med en 1.69% endring de siste 24 timene. Nåværende SMILE til USD konverteringssats er $ 0.00235591 per SMILE.

bitSmiley rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 57,789, med en sirkulerende forsyning på 24.46M SMILE. I løpet av de siste 24 timene SMILE har den blitt handlet mellom $ 0.00222778(laveste) og $ 0.00239177 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.472158, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SMILE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

bitSmiley (SMILE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.79K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 496.21K Opplagsforsyning 24.46M Total forsyning 210,000,000.0

