Bitcointry Token (BTTY) Informasjon This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Offisiell nettside: https://bitcointry.com

Bitcointry Token (BTTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcointry Token (BTTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 281.39K $ 281.39K $ 281.39K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 492.07M $ 492.07M $ 492.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 285.93K $ 285.93K $ 285.93K All-time high: $ 0.0025112 $ 0.0025112 $ 0.0025112 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00057143 $ 0.00057143 $ 0.00057143 Lær mer om Bitcointry Token (BTTY) pris

Bitcointry Token (BTTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcointry Token (BTTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTTYs tokenomics, kan du utforske BTTY tokenets livepris!

