Dagens Bitcointry Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BTTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcointry Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BTTY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTTY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BTTY

BTTY Prisinformasjon

BTTY Offisiell nettside

BTTY tokenomics

BTTY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitcointry Token Logo

Bitcointry Token Pris (BTTY)

Ikke oppført

1 BTTY til USD livepris:

$0.00063549
$0.00063549$0.00063549
+13.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bitcointry Token (BTTY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:38:11 (UTC+8)

Bitcointry Token (BTTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0025112
$ 0.0025112$ 0.0025112

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+13.69%

+20.69%

+20.69%

Bitcointry Token (BTTY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BTTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTTY er $ 0.0025112, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTTY endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, +13.69% over 24 timer og +20.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcointry Token (BTTY) Markedsinformasjon

$ 312.71K
$ 312.71K$ 312.71K

--
----

$ 317.74K
$ 317.74K$ 317.74K

492.07M
492.07M 492.07M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcointry Token er $ 312.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTTY er 492.07M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 317.74K.

Bitcointry Token (BTTY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitcointry Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitcointry Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitcointry Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitcointry Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+13.69%
30 dager$ 0+9.07%
60 dager$ 0-24.54%
90 dager$ 0--

Hva er Bitcointry Token (BTTY)

This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bitcointry Token (BTTY) Ressurs

Offisiell nettside

Bitcointry Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcointry Token (BTTY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcointry Token (BTTY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcointry Token.

Sjekk Bitcointry Tokenprisprognosen nå!

BTTY til lokale valutaer

Bitcointry Token (BTTY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcointry Token (BTTY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTTY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcointry Token (BTTY)

Hvor mye er Bitcointry Token (BTTY) verdt i dag?
Live BTTY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTTY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTTY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcointry Token?
Markedsverdien for BTTY er $ 312.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTTY?
Den sirkulerende forsyningen av BTTY er 492.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTTY ?
BTTY oppnådde en ATH-pris på 0.0025112 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTTY?
BTTY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BTTY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTTY er -- USD.
Vil BTTY gå høyere i år?
BTTY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTTY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:38:11 (UTC+8)

Bitcointry Token (BTTY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.