Bitcointry Token (BTTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0025112$ 0.0025112 $ 0.0025112 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) +13.69% Prisendring (7D) +20.69% Prisendring (7D) +20.69%

Bitcointry Token (BTTY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BTTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTTY er $ 0.0025112, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTTY endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, +13.69% over 24 timer og +20.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcointry Token (BTTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 312.71K$ 312.71K $ 312.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 317.74K$ 317.74K $ 317.74K Opplagsforsyning 492.07M 492.07M 492.07M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcointry Token er $ 312.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTTY er 492.07M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 317.74K.