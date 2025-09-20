Dagens Bitcoin Printer livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BRRR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRRR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Printer livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BRRR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRRR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bitcoin Printer Logo

Bitcoin Printer Pris (BRRR)

Ikke oppført

1 BRRR til USD livepris:

--
----
-9.70%1D
mexc
USD
Bitcoin Printer (BRRR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:22:58 (UTC+8)

Bitcoin Printer (BRRR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.78%

-4.88%

-4.88%

Bitcoin Printer (BRRR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BRRR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRRR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRRR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -9.78% over 24 timer og -4.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Printer (BRRR) Markedsinformasjon

$ 12.05K
$ 12.05K$ 12.05K

--
----

$ 12.05K
$ 12.05K$ 12.05K

968.50M
968.50M 968.50M

968,496,549.7216389
968,496,549.7216389 968,496,549.7216389

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Printer er $ 12.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRRR er 968.50M, med en total tilgang på 968496549.7216389. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.05K.

Bitcoin Printer (BRRR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitcoin Printer til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitcoin Printer til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitcoin Printer til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitcoin Printer til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-9.78%
30 dager$ 0+11.27%
60 dager$ 0-13.94%
90 dager$ 0--

Hva er Bitcoin Printer (BRRR)

$BRRR is a Solana-based token that redistributes 5% of all transaction volume to holders in native Bitcoin ($BTC). The project aims to provide a simple, transparent, and fully automated way to earn Bitcoin without staking, farming, or claiming. Rewards are sent directly to holders’ wallets, requiring no user action. $BRRR uses trading volume as its core mechanic, creating a passive and sustainable $BTC yield system. By leveraging Solana’s high throughput and low fees, the project ensures scalable and efficient reward distribution.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bitcoin Printer (BRRR) Ressurs

Bitcoin Printer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Printer (BRRR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Printer (BRRR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Printer.

Sjekk Bitcoin Printerprisprognosen nå!

BRRR til lokale valutaer

Bitcoin Printer (BRRR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Printer (BRRR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRRR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Printer (BRRR)

Hvor mye er Bitcoin Printer (BRRR) verdt i dag?
Live BRRR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRRR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRRR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Printer?
Markedsverdien for BRRR er $ 12.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRRR?
Den sirkulerende forsyningen av BRRR er 968.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRRR ?
BRRR oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRRR?
BRRR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BRRR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRRR er -- USD.
Vil BRRR gå høyere i år?
BRRR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRRR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:22:58 (UTC+8)

Bitcoin Printer (BRRR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.