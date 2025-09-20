Dagens Bitcoin Plus livepris er 1.87 USD. Spor prisoppdateringer for XBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Plus livepris er 1.87 USD. Spor prisoppdateringer for XBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XBC

XBC Prisinformasjon

XBC Offisiell nettside

XBC tokenomics

XBC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitcoin Plus Logo

Bitcoin Plus Pris (XBC)

Ikke oppført

1 XBC til USD livepris:

$1.87
$1.87$1.87
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bitcoin Plus (XBC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:38:04 (UTC+8)

Bitcoin Plus (XBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.87
$ 1.87$ 1.87
24 timer lav
$ 1.87
$ 1.87$ 1.87
24 timer høy

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

$ 195.51
$ 195.51$ 195.51

$ 0.0498737
$ 0.0498737$ 0.0498737

--

0.00%

+46.66%

+46.66%

Bitcoin Plus (XBC) sanntidsprisen er $1.87. I løpet av de siste 24 timene har XBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.87 og et toppnivå på $ 1.87, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XBC er $ 195.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.0498737.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XBC endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +46.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Plus (XBC) Markedsinformasjon

$ 507.68K
$ 507.68K$ 507.68K

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

270.89K
270.89K 270.89K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Plus er $ 507.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XBC er 270.89K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.87M.

Bitcoin Plus (XBC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitcoin Plus til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitcoin Plus til USD ble $ +1.0051298620.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitcoin Plus til USD ble $ -0.3896672340.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitcoin Plus til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ +1.0051298620+53.75%
60 dager$ -0.3896672340-20.83%
90 dager$ 0--

Hva er Bitcoin Plus (XBC)

Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bitcoin Plus (XBC) Ressurs

Offisiell nettside

Bitcoin Plus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Plus (XBC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Plus (XBC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Plus.

Sjekk Bitcoin Plusprisprognosen nå!

XBC til lokale valutaer

Bitcoin Plus (XBC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Plus (XBC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XBC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Plus (XBC)

Hvor mye er Bitcoin Plus (XBC) verdt i dag?
Live XBC prisen i USD er 1.87 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XBC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XBC til USD er $ 1.87. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Plus?
Markedsverdien for XBC er $ 507.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XBC?
Den sirkulerende forsyningen av XBC er 270.89K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXBC ?
XBC oppnådde en ATH-pris på 195.51 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XBC?
XBC så en ATL-pris på 0.0498737 USD.
Hva er handelsvolumet til XBC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XBC er -- USD.
Vil XBC gå høyere i år?
XBC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XBC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:38:04 (UTC+8)

Bitcoin Plus (XBC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.