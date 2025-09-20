Bitcoin Plus (XBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 24 timer lav $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 24 timer høy 24 timer lav $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 24 timer høy $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 All Time High $ 195.51$ 195.51 $ 195.51 Laveste pris $ 0.0498737$ 0.0498737 $ 0.0498737 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +46.66% Prisendring (7D) +46.66%

Bitcoin Plus (XBC) sanntidsprisen er $1.87. I løpet av de siste 24 timene har XBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.87 og et toppnivå på $ 1.87, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XBC er $ 195.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.0498737.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XBC endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +46.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Plus (XBC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 507.68K$ 507.68K $ 507.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Opplagsforsyning 270.89K 270.89K 270.89K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Plus er $ 507.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XBC er 270.89K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.87M.