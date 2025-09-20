Dagens BinStarter livepris er 0.02103664 USD. Spor prisoppdateringer for BSR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BinStarter livepris er 0.02103664 USD. Spor prisoppdateringer for BSR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BSR

BSR Prisinformasjon

BSR teknisk dokument

BSR Offisiell nettside

BSR tokenomics

BSR Prisprognose

BinStarter Logo

BinStarter Pris (BSR)

Ikke oppført

1 BSR til USD livepris:

$0.02103664
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BinStarter (BSR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:16:45 (UTC+8)

BinStarter (BSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0208269
24 timer lav
$ 0.02129905
24 timer høy

$ 0.0208269
$ 0.02129905
$ 3.75
$ 0.01745074
+0.22%

-0.07%

+2.66%

+2.66%

BinStarter (BSR) sanntidsprisen er $0.02103664. I løpet av de siste 24 timene har BSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0208269 og et toppnivå på $ 0.02129905, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSR er $ 3.75, mens den rekordlave prisen er $ 0.01745074.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSR endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +2.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BinStarter (BSR) Markedsinformasjon

$ 790.74K
--
$ 2.10M
37.60M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på BinStarter er $ 790.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSR er 37.60M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.10M.

BinStarter (BSR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BinStarter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BinStarter til USD ble $ +0.0018184429.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BinStarter til USD ble $ +0.0017465796.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BinStarter til USD ble $ +0.002374117404822918.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.07%
30 dager$ +0.0018184429+8.64%
60 dager$ +0.0017465796+8.30%
90 dager$ +0.002374117404822918+12.72%

Hva er BinStarter (BSR)

BinStarter is a multi-chain launchpad with insure protocol.

BinStarter (BSR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BinStarter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BinStarter (BSR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BinStarter (BSR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BinStarter.

Sjekk BinStarterprisprognosen nå!

BSR til lokale valutaer

BinStarter (BSR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BinStarter (BSR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BSR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BinStarter (BSR)

Hvor mye er BinStarter (BSR) verdt i dag?
Live BSR prisen i USD er 0.02103664 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BSR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BSR til USD er $ 0.02103664. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BinStarter?
Markedsverdien for BSR er $ 790.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BSR?
Den sirkulerende forsyningen av BSR er 37.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBSR ?
BSR oppnådde en ATH-pris på 3.75 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BSR?
BSR så en ATL-pris på 0.01745074 USD.
Hva er handelsvolumet til BSR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BSR er -- USD.
Vil BSR gå høyere i år?
BSR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BSR prisprognosen for en mer grundig analyse.
BinStarter (BSR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.