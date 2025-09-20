BinStarter (BSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0208269 24 timer lav $ 0.02129905 24 timer høy All Time High $ 3.75 Laveste pris $ 0.01745074 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) +2.66%

BinStarter (BSR) sanntidsprisen er $0.02103664. I løpet av de siste 24 timene har BSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0208269 og et toppnivå på $ 0.02129905, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSR er $ 3.75, mens den rekordlave prisen er $ 0.01745074.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSR endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og +2.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BinStarter (BSR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 790.74K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.10M Opplagsforsyning 37.60M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BinStarter er $ 790.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSR er 37.60M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.10M.